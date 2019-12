Watchmen : Lindelof ne veut pas de suite mais n’exclut pas une saison 2

Le créateur et showrunner de la série Watchmen confirme que l’intrigue de la saison 1 ne sera pas reconduite sur une saison 2…

Watchmen nous a quitté hier, dans un final épique poétique mais aussi lyrique. Un final à l’image d’une saison complexe et profonde pour une série fantastique sur fond de super-héros comme nulle autre, à l’image du comics dont elle est adaptée.

A la fois réflexion sur le concept de l’héroïsme, l’amour mais surtout un regard sur la discrimination et le racisme aux USA, Watchmen aura marqué ses spectateurs, qui en redemandent. Quid d’une saison 2, aussi forte que celle que vient de nous servir, Damon Lindelof a déjà une réponse.

Au grand dam des spectateurs et fan de Watchmen, le créateur et showrunner de la série n’est pas prêt de remettre les couverts pour une saison 2 tout de suite. Tout du moins pas comme l’imaginent en tout cas les spectateurs de la série.

Dans une interview avec le magazine Entertainment Weekly, Lindelof s’est exprimé sur une possible saison 2 de Watchmen : »Je suis quelqu’un d’assez contradictoire, mais sur ce point je ne le suis pas du tout. »

Il explique : « Quand on a montré le pilote au Comic Con de New York, je voulais que tous ceux qui allaient me suivre dans ce voyage étaient au courant du design de la saison. Surtout après ce qui s’est passé avec Lost, ainsi que beaucoup d’autre séries dramatiques sur la durée, qui ne se rendent pas compte de l’épaisseur de la boite quand ils prennent la série en cours de route. »

Pour lui, Watchmen est avant tout « une lettre d’amour et analyse du Watchmen original (le comics)… Je voulais que tout le monde sache que ce n’est pas le lieu d’une trilogie, ou le début d’une série sur 7 saisons. »

Damon Lindelof ne voit d’ailleurs pas Watchmen tenir sur une durée et format classique de série, comme il l’a expliqué lors de cette interview : « Pour moi, la meilleure itération d’une saison de Watchmen répliquerait l’original, dans l’idée que ce soit une histoire unique et suffisante, avec la résolution d’un mystère fondamental. »

« Il y aura toujours de la place pour plus de Watchmen » rassure le showrunner. « Ce monde est tellement vaste – et bien plus aujourd’hui qu’auparavant. On peut intituler un truc Watchmen sans qu’il n’y ait aucun des personnages originel tant que cela se passe dans le même monde. »

Si pour le moment, et malgré la fin en suspens de la saison – avec un cliffhanger comme il l’affectionne dans beaucoup de ses oeuvres – Lindelof ne voit pas une autre saison tout de suite pour la série.

Le scénariste et showrunner n’exclut pas cependant l’idée de refaire ou développer une autre saison de Watchmen avec la même équipe de scénaristes et en anthologie, un peu à la manière de True Detective. Mais pour le moment, toute son équipe d’écriture est engagée dans d’autres projets. « Nous n’hésiterons pas à reformer la bande pour un autre braquage », comme le dit si bien Lindelof.

Pour ceux qui n’ont pas encore découvert Watchmen, le Cerveau vous la recommande chaudement, pour une série complexe et profonde, pour un vrai regard sur l’Amérique et l’humanité, d’une poésie sans pareille. Elle est à voir sur OCS Go en intégralité.

Crédit photos : ©HBO