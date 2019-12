Avengers Endgame : Un autre personnage de Doctor Strange a failli apparaître

Un autre personnage de Doctor Strange a failli faire une apparition dans Avengers Endgame.

Après avoir été effacé de l’existence dans Avengers Infinity War, Doctor Strange est revenu dans Avengers Endgame mais il n’était pas le seul de son film à apparaître, les fans du MCU ont pu voir l’Ancien quand Hulk est reparti en 2012.

Apparemment, Hulk aurait pu avoir un aperçu de Dormammu. Souvenez-vous, l’Ancien était réticente à donner la pierre du temps à Hulk parce que sans elle, sa temporalité aurait été compromise par des forces du mal.

L’Ancien utilise sa magie pour conjurer une protection afin d’illustrer davantage ses préoccupations, et dans le script de Avengers Endgame, cela comprenait un aperçu du Sanctum à Hong Kong en train de brûler et des centaines de personnes dans la rue voisine fuyant Dormammu, qui se profile dans le ciel. L’Ancien coupe ensuite la projection pour montrer comment la suppression de plusieurs Pierres de l’Infini entraîne la création de plusieurs temporalités sombres.

En retirant une pierre de sa place dans le temps, cela pouvait avoir des résultats catastrophiques, c’est pour cela qu’il était impératif de les remettre à leur place une fois la bataille avec Thanos terminée.

L’apparition de Dormammu a finalement été coupée du film mais il n’est pas impossible qu’il réapparaisse. Qui sait, il sera peut-être dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira en mai 2021.

Source : Cinemablend / Crédit ©Marvel