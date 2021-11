Hawkeye : Clint a un problème de « stratégie marketing » (extrait)

Découvrez un nouvel extrait pour la série Hawkeye avec Kate qui se moque de son manque de « stratégie marketing » en tant qu’Avenger.

Un nouvel extrait pour la série Hawkeye a été dévoilé et à l’image des promos et trailers précédents, il montre que la série misera grandement sur l’humour. L’extrait dévoile Kate Bishop et Clint qui marchent dans les rues de New York alors qu’un enfant reconnait des super-héros. Clairement, Clint pense qu’il s’agit de lui, mais le petit se dirige vers des comédiens déguisés en super-héros, particulièrement en Avengers.

L’un d’entre eux est Ant-Man et un l’autre est une femme avec un arc et des flèches. Kate pointe le fait que c’est lui mais Clint dit qu’il s’agit de Katniss Everdeen de Hunger Games. Kate se moque de Clint et dit que si on ne le reconnait pas, c’est parce que son problème c’est son manque de « stratégie marketing ». Clint lui dit alors que son problème c’est elle, à cause du costume de Ninja et les gens qui veulent la tuer à cause de ce costume.

Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Hawkeye, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retrouver sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec le l’aide de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

La distribution comprend également Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez.

Composée de 6 épisodes, Hawkeye est supervisée à l’écriture par Rhys Thomas et est réalisée par le duo Bert et Bertie.

Hawkeye arrivera le 24 novembre sur Disney+ avec deux épisodes puis la plateforme proposera ensuite un épisode par semaine.

Hawkeye – Extrait « branding issues »