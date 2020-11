Matrix 4 : Une fête de fin de tournage déguisée en une scène du film ?

L’équipe du film Matrix 4 aurait célébré la fin du tournage en faisant passer leur fête pour une scène du film

Le tournage du film Matrix est terminé et apparemment la production aurait trouvé un moyen de fêter cela en transformant leur sauterie en fausse scène du film. C’est du moins la rumeur qui circule à propos du long métrage de Lana Wachowski.

La production se trouvait en Allemagne au moment de la fin, mais à cause de COVID-19, le pays interdit les grands rassemblements de plus de 50 personnes. Cependant, l’équipe du film est composée de plus de 200 personnes, mais ils auraient détourné les restrictions en disant que c’était une scène pour le film.

Selon une source qui a eu la chance d’être présente sur place, l’ambiance à la fête était « exubérante » et que tout le monde aurait été testé avec la consigne de venir abec un masque. Et si cette source souligne que personne ne filmait, la porte-parole du Studio Babelsberg, Bianca Markarewicz, a réfuté cela en affirmant que l’équipe tournait une « scène de célébration » et que « les règles d’hygiène ont été respectées ».

« L’équipe de production a consciemment mis ce tournage avec ses nombreux participants, juste à la fin du tournage », a affirmé Markarewicz.

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II ont aussi rejoint le film.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 est prévu pour le printemps 2022.

Source : The Guardian / Crédit ©Warner Bros