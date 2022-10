Black Panther Wakanda Forever : Nouvelle bande-annonce et sortie maintenue

Marvel dévoile une nouvelle bande-annonce ainsi qu’une affiche pour Black Panther Wakanda Forever dont la sortie française est bien maintenue dans les salles.

Marvel Studios et Disney viennent de sortir une nouvelle bande-annonce pour le film Black Panther Wakanda Forever, qui comme les précédentes, confirme l’hommage vibrant à T’Challa (Chadwick Boseman) mais aussi son héritage. Une nouvelle personne prendra son relais dans la peau de Black Panther et un nouvel antagoniste viendra les mettre au défi alors qu’ils sont en plein deuil.

En plus des acteurs de retour Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Letitia Wright et Florence Kasumba, Wakanda Forever présente de nouveaux visages. Tenoch Huerta joue le rôle du souverain légendaire Namor, avec Mabel Cadena et Alex Livinalli rejoignant le casting en tant que Namora et Attuma.

Le film marquera également les débuts de Michaela Coel dans le rôle d’Aneka et de Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, une brillante inventrice technologique adolescente qui jouera bientôt dans sa propre série Disney+, Ironheart.

Sortie en salle maintenue

Black Panther Wakanda Forever sortira bien comme prévu dans les salles françaises le 9 novembre prochain. Apparemment, Disney n’était pas encore certain de sortir le film dans les salles de cinéma en France à cause de la chronologie des médias qui l’oblige à attendre 17 mois entre la sortie en salle et la mise à disposition sur Disney+, mais les studios ont finalement décidé de conserver la sorti dans les salles, ce qui veut dire qu’il faudra attendre le printemps 2024 avant que le film arrive sur la plateforme de streaming.

Dans une déclaration partagée avec Deadline, Disney a déclaré: « Suite à la reconnaissance par les autorités françaises que la chronologie des médias doit être modernisée et à l’établissement d’un calendrier clair pour ces discussions, The Walt Disney Company ira de l’avant avec une sortie cinématographique française de Marvel Studios ‘ Black Panther : Wakanda Forever le 9 novembre. Par conséquent, le film ne sera pas disponible pour les abonnés Disney+ en France avant le printemps 2024, en raison de la fenêtre actuelle de sortie. ».

L’été dernier, Disney a pris une position ferme contre le système de la chronologie des médias français, choisissant de contourner la sortie en salle du film animé Avalonia, l’étrange voyage en France et de l’envoyer directement sur Disney+ à la place.

En janvier dernier, la France a mis à jour sa chronologie des médias, raccourcissant l’intervalle entre le cinéma et la longue période d’attente en SVOD de 36 mois du marché, mais Disney ne faisait pas partie des signataires d’un accord entre les chaînes de télévision, les streamers et l’industrie cinématographique.

Dans l’état actuel des choses, les sorties en salles de Disney en France sont disponibles à l’achat quatre mois après leurs débuts. Dans le cadre d’un accord de sortie de longue date, ils deviennent ensuite disponibles sur Canal+ après six mois. À 17 mois, les films se dirigent vers Disney+ pendant cinq mois. Au bout de 22 mois, ils quittent le service et accèdent aux chaînes gratuites pendant une période exclusive de 14 mois avant de revenir sur Disney+ après 36 mois.

Rendez-vous donc en salles le 9 novembre prochain pour découvrir Black Panther Wakanda Forever.

Black Panther : Wakanda Forever – Bande-annonce VF

Black Panther : Wakanda Forever – Bande-annonce VOST



Source : Deadline /Crédit ©Marvel