Shazam 2 : Premières images d’Helen Mirren et Lucy Liu dans Fury of the Gods

Découvrez une featurette autour de Shazam 2 ou Shazam ! Fury of the Gods avec un premier aperç d’Helen Mirren et Lucy Liu

Warner, Zachary Levi, et David F. Sandberg ont été très généreux avec les fans de DC à l’occasion du DC Fandome.

Alors que le film ne sort pas avant 2023, ces derniers ont offert aux fans une featurette dans les coulisses de Shazam 2 ou Shazam ! Fury of the Gods qui offre une première impression de ce que sera la suite des aventures de l’ado demi-dieu.

On y voit d’ailleurs pour la premières fois Lucy Liu et Hellen Miren en déesses dangereuses, des créatures mythologiques, dragons, minautores, Harpie… les équipes annonces d’ailleurs que Shazam 2 sera un film qui se déroulera bien sûr à philadelphie mais aussi à Athènes, qinsi qu’au royaume des dieux.

Shazam ! Fury of the Gods promet d’élever Shazam à un autre niveau que son premier opus – réussi mais – familial. Ainsi, autour de Shazam un groupe de super-héros, qui ne sont autres que ses frères et sœurs, tout aussi colorés promettent de l’action mais toujours du fun, dans l’esprit des comics originaux.

Shazam ! Fury of the Gods est la suite de Shazam ! sorti en 2019. Le film s’articule autour de Billy Batson (Asher Angel) et de ses cinq frères et sœurs adoptifs : Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), Darla Dudley (Faithe Herman), Mary Bromfield (Grace Fulton), Eugene Choi (Ian Chen) et Pedro Peña (Jovan Armand). Billy possède la capacité de se transformer en super-héros adulte titulaire (Zachary Levi) en criant le mot magique « Shazam ! », mais ses frères et sœurs ont également acquis des pouvoirs spéciaux à la fin du premier film.

Shazam 2 Fury of the Gods sortira en juin 2023.

Shazam : – Fury of the Gods : featurette DC fandome

Crédit photo : ©DC/Warner