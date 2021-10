The Sandman : Gwendoline Christie se dévoile en Lucifer pour la série Netflix

Découvrez un premier aperçu de Gwendoline Christie en Lucifer pour la série Sandman de Netflix.

Sandman, l’adaptation de l’œuvre de Neil Gaiman, a montré ses premières images de Lucifer incarné par Gwendoline Christie.

Après Tom Ellis, voici le nouveau Lucifer de Netflix. Un lucifer tout aussi charismatique incarné par Gwendoline Christie dans l’adaptation en série du comics légendaire de Neil Gaiman : Sandman.

Dans cette version en série du Lucifer, on peut voir un ange déchu très androgyne, d’inspiration bowie, avec des cheveux blanc, comme le montre les deux posters First look présentés au DC fandome. Dans le premier on y voit le visage de l’actrice monolithique, avec une partie de la silhouette de Lucifer. La seconde montre le haut des ailes du personnages, un peu comme ceux d’un démon ou d’une gargouille.

Des affiches accompagnées d’une légende très mystérieuses mais tout autant explicite : « Ne jamais jouer avec Lucifer ».

Créé à l’origine par Neil Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg, Sandman est l’histoire de Morpheus (également appelé Dream/Rêve), le roi des rêves. Au début de l’histoire, Morpheus (Tom Sturridge) est fait prisonnier par des sorciers humains qui espéraient capturer sa sœur, la Mort (Kirby Howell-Baptiste de The Good Place). Ne sachant pas quoi faire de l’être surnaturel qu’ils ont réellement attrapé, ces sorciers en herbe le laissent piégé dans leur sous-sol pendant des décennies jusqu’au jour où il s’échappe enfin pour récupérer son royaume.

Sandman l’adaptation du comics éponyme est Neil Gaiman, qui co-scénarise la série aussi aux côté de David S. Goyer. Allan Heinberg est le showrunner de la série.

La nouvelle série à sensation de Netflix devrait arriver sur leur canaux en 2022.

Crédit photos : ©Netflix/DC