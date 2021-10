Doom Patrol : Un saison 4 assurée et teaser pour la suite de la saison 3

Doom Patrol est renouvelée officiellement pour une saison 4 et teaser de la suite

A l’occasion du DC Fandome, Doom patrol annonce son renouvellement pour une saison 4, alors que la saison 3 entame sa seconde moitié de saison.

La série folle et débridée (la séri brain-damaged par excellence comme on aime le dire chez le Cerveau) de DC se voit donc, avant même son final de saison 3 la chance de revenir pour une saison 4. Une annonce accompagnée d’une bande annonce de mi-saison déjantée, dans laquelle on peut voir des images des 5 premiers épisodes mais aussi des images inédites de la suite.

Après la mort, les limbes, l’espace, et les zombies – sans oublier les culs sauvages – on découvre dans cette bande annonce que la suite de cette saison 3 de Doom Patrol proposera encore plus de folie improbable pour notre bande de looser bien-aimé, ainsi que plus d’explications sur la Sororité et Madame Rouge, alias Laura de Mill.

On aura aussi la chance de revoir Cliff en chair et en os, et plus d’explications sur le parasite qui habite Larry.

La saison 3 de Doom Patrol est actuellement en diffusion aux USA sur HBO Max. Elle devrait arriver prochainement en France sur Syfy.

DOOM Patrol : Mid-Season Trailer



Crédit photo ©DC / Warner