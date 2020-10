Star Trek Discovery : Renouvelée pour une saison 4 ; tournage en novembre

La série Star Trek Discovery est déjà renouvelée pour une saison 4. Le tournage commence dès le mois de novembre.

C’est officiel, la série Star Trek Discovery a encore de beaux jours devant elle. Alors que la diffusion de la saison 3 vient tout juste de démarrer cette semaine, on apprend que CBS All Access a dores et déjà commandé une saison 4 et que le tournage commence très bientôt.

En effet, le tournage de la série reprendra le 2 novembre, soit dans deux semaine. Cette décision intervient alors que les productions hollywoodiennes redémarrent progressivement le tournage tout en utilisant des mesures de protection barrière contre la pandémie telles que des tests fréquents, le port de masques hors caméra et la distanciation sociale.

Le premier épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery est disponible depuis hier sur Netflix. Dans ce retour, le Commandeur Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) et son équipage sont projetés 930 ans dans le futur après avoir quitté le 32ème siècle à la fin de la saison 2.

Star Trek Discovery, c’est le vendredi sur Netflix

Source : EW / Crédit ©CBS