Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer : Evan Peters se transforme en tueur (bande-annonce)

Evan Peters se transforme en tueur dans la bande-annonce de Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, nouvelle série Netflix de Ryan Murphy.

Une chose est sûre, Evan Peters sait jouer les tueurs psychopathes pur les séries de Ryan Murphy. Après avoir incarné une flopée de tueurs et criminels en tout genre dans American Horror Story, Peters fait de nouveau équipe avec Ryan Murphy dans Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, où il incarne le tueur en série.

Une première bande-annonce qui fait froid dans le dos a été dévoilée par Netflix. La série revient sur les crimes effroyables perpétrés par Jeffrey Dahmer et les défaillances institutionnelles qui ont permis à l’un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis de poursuivre sa folie meurtrière sans être inquiété pendant plus de 10 ans.

Créé par Murphy et Ian Brennan, qui ont également travaillé sur American Crime Story et American Horror Story, Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer cherche à découvrir l’homme connu sous le nom du Monstre de Milwaukee sous de nouveaux angles.

« Au cours de 10 épisodes puissants, Dahmer met en lumière les histoires encore inédites des victimes de Dahmer, les personnes qui ont tenté de l’arrêter et les échecs systémiques qui lui ont permis de poursuivre sa frénésie meurtrière pendant plus d’une décennie, » a écrit Murphy sur Instagram. « C’est pourquoi nous avions besoin de deux bandes-annonces pour présenter correctement l’histoire complexe. »

La première bande-annonce commence avec Dahmer (Peters) attirant sa dernière victime dans son appartement, qui sent déjà les odeurs putrides de sa dernière victime. Dahmer a assassiné 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991, se livrant souvent au démembrement, à la nécrophilie et au cannibalisme.

« Je vous ai appelé pendant des mois et c’est trop tard ! » crie à la police Glenda Cleveland (Niecy Nash) la voisine d’à côté de Dahmer. « Vous êtes arrivés trop tard ! » La bande-annonce révèle également Richard Jenkins et Molly Ringwald dans les rôles du père de Dahmer, Lionel, et de sa belle-mère, Shari, ainsi que Penelope Ann Miller dans le rôle de la mère absente de Dahmer, Joyce.

Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer sera disponible la semaine prochaine sur Netflix, le 21 septembre. Le second trailer devrait être dévoilé la veille de la mise en ligne de la série.

Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer – Bande-annonce #1 VF

Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer – Bande-annonce #1 VO