The Witcher Blood Origin : Un personnage en lien avec la série principale ?

The Witcher Blood Origin ajoute un personnage ayant des liens majeurs avec la série principale de Netflix et les romans d’Andrzej Sapkowski.

The Witcher: Blood Origin est actuellement en tournage au Royaume-Uni et des détails sur la série préquelle de The Witcher commencent à faire surface. On apprend ainsi l’inclusion possible d’un personnage qui aurait une connexion avec la série principale ainsi que les romans d’Andrzej Sapkowski.

Selon Redanian Intelligence, The Witcher: Blood Origin a choisi l’actrice britannique Claire Cooper dans le rôle d’Aevenien, qui – dans les romans de Sapkowski – est la mère d’Ithlinne, la légendaire oracle elfique mentionnée pour la première fois dans Blood of Elves. On ne sait pas grand-chose d’Aevenien elle-même, ce qui donne à The Witcher: Blood Origin libre cours à son histoire.

Il convient de noter que la saison 2 de The Witcher a casté Ania Marson dans le rôle d’Ithlinne il y a quelque temps, suggérant que le personnage fera une apparition dans la série. Dans les romans, Ithlinne Aegli aep Aevenien était une prophétesse renommée qui a prédit les guerres du Nord, les chasses aux sorcières et d’autres événements majeurs. Sa prédiction la plus célèbre est connue sous le nom d’Aen Ithlinnespeath et décrit un événement apocalyptique, le White Frost, qui finira par ensevelir le continent sous les glaciers.

Cette série limitée de six épisodes, se déroule 1 200 ans avant The Witcher dans un monde elfique. C’est l’histoire du premier prototype de Witcher et des événements entourant la « conjonction des sphères », l’événement surnaturel qui a fait fusionner les mondes des monstres, des hommes et des elfes.

Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de The Witcher, est la productrice exécutive de Blood Origin. Declan de Barra sera showrunner et Andrzej Sapkowski, qui a écrit les romans originaux de Witcher, sert de consultant créatif.

Blood Origin est l’un des projets en cours pour étendre davantage le monde cinématographique de The Witcher, qui suit Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Un film d’animation est également en préparation.

Source : Redanian Intelligence / Crédit ©DR