Stranger Things saison 4 : Un nouveau teaser devrait bientôt arriver selon Noah Schnapp

Le tournage de la saison 4 de Stranger Things serait enfin terminé et un nouveau teaser devrait bientôt arriver selon Noah Schnapp.

Apparemment, le tournage de la saison 4 de Stranger Things est enfin terminé. Selon Noah Schnapp (Will Byers dans la série), la production est enfin finie après des mois de retard causés par la pandémie de Covid-19.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Schnapp a révélé : « Nous venons de terminer la semaine dernière… ouais, nous avons terminé, Nous avons filmé durant une éternité ! Et nous avons enfin terminé. Ils préparent un autre teaser. »

Netflix a donné un aperçu de la saison 4 il y a quelque temps et le producteur Shawn Levy a récemment teasé que la longue attente en vaudrait la peine après tous les retards. « Je dirai juste que nous avons pris beaucoup de retard, et les [frères] Duffer et moi voulons partager la saison quatre avec le monde autant que le monde le veut », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

« Une partie de ce qui prend du temps était là bien avant que COVID et la pandémie n’existent, la saison quatre a été conçue pour être de loin la saison la plus ambitieuse, cinématographique, tentaculaire et épique que nous ayons jamais faite. Pas seulement un peu, mais beaucoup. Donc, la complexité de la saison quatre, avant même que nous ayons les obstacles et les défis d’une pandémie, prend beaucoup de temps car cela vaut vraiment la peine d’attendre. »

La date de sortie exacte n’a pas encore été révélée, bien qu’il ait été confirmé que les nouveaux épisodes arriveront en 2022.

Source : THR / Crédit ©Netflix