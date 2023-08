La Roue du Temps saison 2 : Des Méchants terrifiants pour Rosamund Pike et nouvelles affiches personnages

Découvrez de nouvelles affiches personnages pour la saison 2 de La Roue du Temps ainsi que des révélations sur ses antagonistes

Dans une interview qui s’est déroulée avant la grève des acteurs portée par leur syndicat SAG AFTRA, celle qui porte et incarne la série La Roue du Temps, Rosamund Pike s’est exprimé sur la direction de cette nouvelle saison, ainsi que ses enjeux avec le site TV Line.

En effet, celle qui incarne MoiRaine a déclaré : « On sait ce qu’est le premier Pouvoir. On sait qui est le Dragon. On sait qui sont les forces du Mal dans ce monde, avec l’arrivée des Trollocs et Fades, mais d’autres Méchants restent encore à se révéler, ce que j’attends avec impatience dans cette saison 2. Et cette fois ci, les méchants ne seront pas silencieux. Aussi terrifiant que les Trollocs peuvent être, ils ne peuvent pas faire de joutes verbales. Nous avons des méchants cette année qui sont terrifiants pour leur froideur. »

La semaine dernière, on découvrait de nouvelles photos de la prochaine saison de La Roue du Temps ainsi que ses premières minutes, qui présentaient également un nouvel aperçu du bestiaire de la série, avec la création des menaçants Trollocs qu’elle mentionne.

Un avant-goût de cette nouvelle saison, en teasant des easter eggs potentiels notamment dans le choix des duos de personnages, dans leurs costumes, et en mettant en lumière le pouvoir et la magie, si importants dans les batailles de cette saison entre la lumière et l’ombre.

Des posters de personnages en duo, avec pour commencer, la charismatique Moiraine Damodred (Rosamund Pike) et son gardien, Lan Mandragoran (Daniel Henney), qui, après avoir perdu leurs capacités magiques, auront tous deux du mal à s’adapter à leur nouvelle relation

Le Dragon, Rand al’Thor (Josha Stradowski), qui tente désormais de survivre de manière indépendante pour protéger ses amis après le face-à-face de la saison dernière contre le Ténébreux, et Selene (Natasha O’Keeffe), une aubergiste de Cairhien, avec laquelle il a tissé des liens.

Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), la Sage des Deux Rivières au caractère bien trempé, et l’impitoyable Liandrin Guirale (Kate Fleetwood), une Aes Sedai de l’Ajah rouge.

Min Farshaw & Mat Cauthon Elayne Trakand & Egwene al’Vere Nynaeve al’Meara & Liandrin Guirale Rand al’Thor & Selene Aviendha & Perrin Aybara Lan Mandragoran & Moiraine Damodred Ishamael & High Lady Suroth Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’Aes Sedai en formation Egwene al’Vere (Madeleine Madden) et sa camarade de la Tour Blanche, le nouveau personnage Elayne Trakand (Ceara Coveney), fille héritière d’Andor, qui débutera son voyage magique.

Perrin Aybara (Marcus Rutherford), qui partira en quête de son identité en dehors des Deux Rivières, et la nouvelle venue Aviendha (Ayoola Smart), une Vierge de la Lance d’Aiel.

Mat Cauthon (Donal Finn), qui partira en quête de sa véritable identité, et la barmaid Min Farshaw (Kae Alexander), qui a la capacité extraordinaire de voir des aperçus du Pattern qui lui montrent l’avenir.

Ishamael (Fares Fares), l’un des Réprouvés et l’incarnation humaine du mal du Ténébreux, et, nouveauté de la deuxième saison, la Haute Dame Suroth (Karima McAdams), une imposante noble Seanchan venue d’un pays lointain.

La deuxième saison de La Roue du Temps sera à voir sur Amazon Prime Video avec la mise en ligne des trois premiers épisodes dès le 1er septembre. Le reste sera mis en ligne à raison d’un épisode par semaine, chaque vendredi sur la plateforme.

