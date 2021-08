What If…? : Les épisodes de T’Challa informent la suite de Black Panther

Les épisodes de What If…? avec T’Challa donnent des informations sur la suite de la franchise Black Panther et Chadwick Boseman y est pour beaucoup.

Avant son décès tragique l’an dernier, Chadwick Boseman a pu enregistrer plusieurs épisodes pour la série animée What If…?. Son premier épisode sera diffusé cette semaine sur Disney+ et cela marquera malheureusement sa dernière fois en tant que T’Challa.

S’exprimant dans une nouvelle interview, le président de Marvel, Kevin Feige, a révélé que le temps passé à enregistrer le personnage de la série avait contribué à éclairer certaines décisions prises sur la suite à venir de Black Panther. Le premier des épisodes de Boseman pour la série pose la question « Et si T’Challa était Star-Lord ? » et cette version du personnage a vraiment parlé au défunt acteur.

« Nous ne savions pas que ce serait sa dernière performance, évidemment », a déclaré Feige à Variety sur le tapis rouge pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. « Il est venu de nombreuses fois, il était tellement enthousiaste à ce sujet, tellement content à ce sujet … Il a lu l’épisode qui sera diffusé dans 24 heures, puis est revenu et a dit : « J’aime vraiment cette version de T’Challa. » Et nous avons eu une conversation après cela avec Ryan [Coogler, le réalisateur, ndlr] à propos de « Comment pouvons-nous obtenir une partie de cette voix », pas l’histoire, mais juste une partie de cette voix dans Panther 2. »

Puis il ajoute : « Maintenant, bien sûr, c’est remarquablement triste et doux-amer, mais je suis très heureux que nous l’ayons et je suis très heureux qu’il l’ait fait pour nous. Je suis ravi que les fans voient aussi cela. »

Ailleurs dans une conversation avec EW, A.C. Bradley, la scénariste de la série, a confié que Boseman a pris grand soin de s’assurer que son épisode reste fidèle à qui est le personnage malgré tous les changements cruciaux dans ses antécédents et son éducation. « Il se souciait tellement de T’Challa – tous les acteurs se soucient de ces personnages mais Chadwick Boseman a compris le pouvoir de Black Panther et son rôle d’icône », dit-elle. « Il lisait les scripts à l’avance, il transmettait des notes ou des pensées qui étaient toujours intelligentes, articulées et brillantes. »

Elle ajoute qu’il apportait le même niveau de soin dans la cabine d’enregistrement . « Il voulait s’assurer qu’il avait le bon accent, qu’il correspondait aux films, parce qu’il savait que parce que c’est de l’animation, il y aurait des enfants qui regarderaient ça. C’était très important pour lui de s’assurer que T’Challa soit toujours présenté comme un modèle et un héros. Et heureusement, nous étions tous sur la même longueur d’onde. »

Notez que Chadwick Boseman est dans quatre épisodes de la série.

What If…? c’est chaque mercredi sur Disney+.

Source : EW, ComicBook / Crédit ©Disney+