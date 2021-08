Suicide Squad : Deadshot et Harley Quinn s’embrassent ! (Photo Ayer Cut)

Une image de la version de Suicide Squad de David Ayer dévoile Deadshot et Harley Quinn en train de s’embrasser.

Alors que la version de James Gunn qui vient de sortir a été très bien accueillie par la critique et le public, ça n’a pas tout à fait été le cas pour le film Suicide Squad de David Ayer sortie en 2016. David Ayer a toujours dit que le film qui est sorti en salle n’était pas sa vision et qu’il a été forcé de changer ses plans.

Depuis, les fans espèrent vraiment voir la version qu’il avait originalement prévu mais pour le moment, il n’est pas question de sortir cet Ayer Cut. Pourtant, des images de cette version fuient de temps en temps et récemment, le compte Twitter ReleaseTheAyerCut s’est procuré une image sur laquelle on peut voir Harley Quinn (Margot Robbie) et Deadshot (Will Smith) s’embrasser.

Dans un tweet précédent, le compte ReleaseTheAyerCut dévoilait que dans cette scène, Harley Quinn approchait de Deadshot puis se retrouvait face à lui, une tension sexuelle s’installant alors entre eux. Et après un bref dialogue, les deux personnages partageaient un baiser fougueux.

Il avait précédemment été révélé par le réalisateur lui-même que Deadshot et Harley Quinn avaient une relation intime dans sa version initiale, mais elle a été coupée au montage. Une relation entre ces deux personnages aurait-elle été une bonne chose ? Ça reste à voir mais cette image est clairement la preuve que David Ayer avait des plans différents pour ses personnages.

La nouvelle version réalisée par James Gunn est actuellement en salles. Quant au film de 2016, il est disponible sur Netflix.

Crédit ©Warner Bros