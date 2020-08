The Walking Dead World Beyond : Un lien avec la série originale dans un teaser

Découvrez un teaser de la série The Walking Dead World Beyond qui semble dévoilé un lien avec la série principale

En mars dernier, la pandémie de COVID-19 a poussé AMC à retarder les débuts de la série The Walking Dead World Beyond. Durant le Comic Con virtuel, une nouvelle date de diffusion a été annoncé et la série sera en binôme avec le final de saison 10 de la série-mère pour sa première le 4 octobre, puis en duo avec l’autre spin-off, Fear The Walking Dead.

Pour faire patienter jusqu’en octobre, un nouveau yeaser a été dévoilé la semaine dernière par AMC. Ce teaser intrigant semble lier la nouvelle série au reste de la franchise. En effet, on y voit des personnes armées avec des hélicoptères portant le fameux symbole à trois cercles. Il s’agit du symbole vu sur l’hélicoptère dans lequel a disparu Rick Grimes à la fin de la saison 9 de The Walking Dead.

The Walking Dead : World Beyond se concentrera sur la première génération élevée dans l’apocalypse zombie. Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. En fin de compte, ils seront tous changés pour toujours et auront grandi et forgé leurs identités dans ce contexte, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Après les deux séries à succès The Walking Dead et Fear The Walking Dead, cette nouvelle série est co-créée par Scott M. Gimple et Matt Negrete qui sont également co-showrunners. Le casting de cette nouvelle série est composé de Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston et Nico Tortorella.

Rejoindrons également la série en tant qu’invités réguliers : Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) dans le rôle de Lyla, une figure mystérieuse opérant dans l’ombre au nom de la cause en laquelle elle croit, Al Calderon (Step Up : High Water) dans le rôle de Barca, Scott Adsit (Veep, 30 Rock) qui interprétera Tony, et Ted Sutherland (Fear Street, Rise) qui sera Percy. Julia Ormond est aussi annoncée au casting de la série.

The Walking Dead : World Beyond sera disponible en France sur Amazon Prime Video..

Crédit ©AMC