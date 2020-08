Shazam 2 : Le réalisateur partage des critiques du film qui n’est pas encore filmé (teaser)

Shazam 2 n’a pas encore filmé et pourtant, il a déjà des critiques. Le réalisateur David F. Sandberg les partage via un teaser.

David F. Sandberg ne perd pas une occasion de faire la promo de son film qui n’est même pas encore entré en tournage. Le réalisateur de Shazam! a posté une « bande-annonce » hilarante pour la suite à venir du film DC, faisant usage de quelques réactions très précoces au film.

Sur Twitter, il écrit : «Nous n’avons pas encore tourné Shazam 2, mais il y a déjà des critiques sur [le site populaire axé sur le cinéma] Letterboxd», a écrit Sandberg. « Je suis à peu près sûr que cela signifie que nous sommes autorisés à commencer à utiliser des citations de critiques pour le marketing. »

Certaines des critiques en question: « Je suis d’accord avec ça », « David F. Sandberg est un amour ! » et « J’aurai 19 ans quand ça sortira, quoi. »

We haven’t shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I’m pretty sure that means we’re allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR

— David F. Sandberg (@ponysmasher) August 14, 2020