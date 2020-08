Disney+ : D’autres gros films comme Mulan disponibles en premium ?

Après Mulan, Disney pourrait sortir d’autres blockbusters en premium sur la plateforme Disney+.

Disney + pourrait bien sortir d’autres grands films via son Accès Premium. Plus tôt ce mois-ci, les propriétaires de salles du monde entier ont été choqués d’apprendre que Disney allait lancer Mulan sur leur service de streaming Disney +. Les abonnés paieront 29,99 $ de plus pour avoir accès au film, mais le film sera tout de même dans certains cinémas en dehors des Etats-Unis et des pays encore en confinement.

Interrogé sur la possibilité qu’un film comme Jungle Cruise ou Black Widow de l’univers cinématographique Marvel saute les salles en faveur de ses débuts en streaming, Disney a affirmé que la situation de Mulan était unique.Cependant, selon Murphy’s Multiverse, il semble que Disney+ finira par sortir d’autres films sous leur accès Premium.

Cela ne signifie pas que le film Black Widow se retrouvera directement sur le service de streaming au lieu des salles de cinéma, mais la situation pourrait rapidement changer. Ces informations proviennent du site d’assistance de Disney+, où ils ont confirmé que plus de grands films finiront sur Disney+. « Pour l’instant, nous avons Mulan, mais avec le temps, le Premier Access sera plus mis à jour », selon un représentant du chat en direct.

On attend de voir comment la situation évolue. Clairement, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les exploitants qui se retrouvent sans films majeurs à projeter. Mais Disney ne cherche qu’à faire son profit et la plateforme de streaming est son moyen le plus efficace de continuer à vendre ses produits.

Source : Murphy’s Multiverse / Crédit ©Disney+