Chucky : Teaser et nouvelle affiche pour la série d’horreur

Découvrez une nouvelle affiche ainsi qu’un teaser pour la série d’horreur Chucky qui arrive en octobre prochain.

La célèbre poupée tueuse Chucky sera bientôt de retour dans une série qui sera lancée en octobre prochain sur SyFy. Une nouvelle affiche de la poupée ainsi qu’un court teaser ont été dévoilés par SyFy via EW.

Dans la série, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée vintage « Good Guy » se soit présentée à un vide-grenier en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville.

Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent de révéler la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.

Dans une interview à EW, le créateur de la franchise Don Mancini explique : « Le personnage principal est un garçon gay de 14 ans qui est victime d’intimidation et est en quelque sorte perdu après la mort récente de sa mère. » Il ajoute : « C’est un jeune artiste qui fabrique des sculptures avec des parties de poupées. Il trouve Chucky dans un vide-grenier et l’achète, mais il s’avère qu’il obtient bien plus que ce qu’il avait prévu. »

Mancini dit vouloir revenir aux sources de la franchise : « L’une des choses que je voulais faire était de ramener [la franchise] à ses racines de « Child’s Play » et d’avoir les protagonistes [être] des enfants. Mais depuis, avec les deux premiers films, nous avions déjà eu des petits enfants, je voulais explorer quelque chose de différent, alors cette fois, nous explorons de jeunes adolescents. »

Au casting de Chucky, on trouve Zackary Arthur, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, Björgvin Arnarson, Lexa Doig (Jason X) et Devon Sawa (Final Destination) ainsi que les retours de Jennifer Tilly, Fiona Dourif, Alex Vincent, Christine Elise et Brad Dourif, qui double à nouveau la poupée maniaque dans la version originale.

Chucky démarre le 12 octobre sur SyFy et USA.

Chucky – Teaser