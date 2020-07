Les Nouveaux Mutants : Nouveau teaser avant le Comic Con @Home

Découvrez un nouveau teaser pour le film Les Nouveaux Mutants qui sera présent au Comic Con @Home.

Le spin-off de X-Men est attendu depuis des années en salles. Après multiples reports, le film Les Nouveaux Mutants devrait enfin sortir cet été, fin août. Comme beaucoup de long-métrage, il sera présent la semaine prochaine au Comic Con @Home, la version virtuelle de la convention annuelle.

Pour rappeler la présence au Comic Con du film, Disney et Fox Studios ont dévoilé un nouveau teaser avec des images inédites. Et cette fois-ci, contrairement au premier trailer, les effets spéciaux sont finis et on peut enfin voir les effets des pouvoirs des personnages.

Le teaser donne un aperçu d’Anya Taylor-Joy en action en tant que Magik, armée de son épée surnaturelle lumineuse. Nous voyons également les pouvoirs des autres mutants, notamment Sam (Charlie Heaton) et Bobby (Henry Zaga) qui se manifestent visuellement.

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d’hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités – ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l’épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

Le panel se tiendra le 23 juillet prochain, quant au film, il sortira le 26 août prochain.

Les Nouveaux Mutants – Teaser