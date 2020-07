The King’s Man Première Mission : L’affiche française

Découvrez l’affiche française du film The King’s Man Première Mission, préquelle de Kingsman.

Après la bande-annonce le mois dernier, une nouvelle affiche française pour le film The King’s Man Première Mission, a été dévoilée par 20th Century Studios. Après plusieurs reports, le film sera enfin en salles au mois de septembre.

Dans The King’s Man Première Mission, une collection des pires tyrans et criminels de l’histoire se rassemble pour préparer une guerre et éliminer des millions de personnes, un homme s’engage alors dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

A l’affiche du film on trouve Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Rhys Ifans, Matthew Goode, Djimon Hounsou, Gemma Arterton, Charles Dance, Tom Hollander, Stanley Tucci, Ralph Fiennes et Liam Neeson.

Réalisé par Matthew Vaughn, The King’s Man Première Mission sort le 16 septembre 2020.

Crédit ©20th Century Studios