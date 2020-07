Des : David Tennant en tueur en série

David Tennant jouera un tueur en série dans la série dramatique Des pour ITV et AMC.

David Tennant est décidément un acteur très versatile. Après son rôle de démon dans Good Omens ou encore l’effrayant Kilgrave dans Jessica Jones, l’ex acteur de Doctor Who s’apprête à jouer un tueur en série dans la mini-série en 3 épisodes, Des.

Tennant incarnera Dennis Nilsen (surnommé Des) un tueur en série qui a réellement existé. Il a sévi dans les années 70 et 80 et assassiné et démembré une douzaine d’hommes dans le nord de Londres.

Inspirée du livre de Brian Masters Killing for Company, la série a été créée par Luke Neal et Lewis Arnold et se déroulera entre le moment où Nilsen a été arrêté jusqu’à son procès en 1983. A noter que Brian Masters lui-même sera un personnage central de l’histoire et est interprété par Jason Watkins (The Crown). Daniel Mays sera l’inspecteur en chef Peter Jay qui a arête Nilsen.

Pour le moment, la série n’a pas de date de diffusion mais elle devrait être à l’antenne sur ITV au Royaume-Uni d’ici la fin de l’année. La chaîne AMC sera le diffuseur américain et d’autres plateformes et chaines à l’international ont déjà acquis les droits.

En ce qui concerne la France, la série n’a pas encore de diffuseur.

Source : Deadline / Crédit ©ITV/All3Media