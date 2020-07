Chucky : Le teaser de la série tease le retour d’un vieil ami

Découvrez un premier teaser pour la série Chucky qui sera diffusée l’année prochaine.

La poupée tueuse est de retour et cette fois-ci, elle est à la télévision. Un premier teaser pour la série Chucky a été dévoilée par le créateur de la franchise, Don Mancini. Ce dernier révèle aussi que la série sera diffusée sur deux chaines aux Etats-Unis.

En effet, non seulement elle sera sur Syfy, la chaîne qui a fait la commande de la série, mais elle sera également sur USA Network, autre chaîne du groupe Universal.

AN EVIL TOO GREAT TO PLAY ON JUST ONE NETWORK @USA_Network @SYFY #Chucky #2021 pic.twitter.com/EaRYONmfVS

— Don Mancini (@RealDonMancini) July 16, 2020