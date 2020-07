Black Adam : Noah Centineo sera Atom Smasher

Noah Centineo rejoint le film Black Adam dans le rôle d’Atom Smasher.

Le film Black Adam commence enfin à remplir son casting. Alors qu’on sait que Dwayne Johnson est attaché au film depuis un moment, il n’est plus tout seul. Noah Centineo (The Fosters, A tous les garçons que j’ai aimés) vient de rejoindre le film dans le rôle d’Atom Smasher.

Créé par Roy Thomas et Jerry Ordway, il est apparu pour la première fois en tant que Nuklon dans le comic book All-Star Squadron #25 en septembre 1983. En tant qu’Atom Smasher, il apparaît pour la première fois dans le comic book JSA Secret Files and Origins #1 en août 1999.

Le personnage a la capacité de contrôler sa structure moléculaire, ce qui signifie qu’il peut changer sa taille, sa force et sa durabilité. Dans les comics, il est né Albert Rothstein, le filleul de l’Atom d’origine. Al a une histoire avec Black Adam et a combattu à ses côtés. Les fans de la série The Flash reconnaîtront le personnage qui est apparu au début de la saison 2, joué par l’acteur Adam Copeland.

Johnson incarnera le personnage principal, qui est plus un anti-héros dans ce film que son célèbre adversaire de Shazam! (joué par Zachary Levi dans le film 2019).

Le film fera partie de DC FanDome, qui est une sorte de Comic-Con en ligne qui révélera des aperçus des prochains titres liés à DC. L’événement est prévu pour ce 22 août. Les détails de l’histoire pour Black Adam sont gardés secrets, mais des révélations seront peut-être faites durant l’événement virtuel..

Jaume Collet-Serra, qui a dirigé Johnson dans Jungle Cruise, réalisera le long métrage basé sur un scénario d’Adam Sztykiel.

Black Adam sort le 22 décembre 2021.

Source : THR / Crédit ©Getty Images