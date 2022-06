Blonde : Ana de Armas se transforme en Marilyn Monroe (teaser et photos)

Découvrez la transformation d’Ana de Armas dans Blonde, le film Netflix sur Marilyn Monroe.

Ana de Armas disparait complètement derrière a légende hollywoodienne qu’est Marilyn Monroe. Un premier teaser ainsi que des photos pour Blonde, le film a été posté hier par Netflix, révélant combien l’actrice du dernier James Bonde se transforme en Marilyn, de son vrai nom Norma Jean.

La bande-annonce se dévoile sur une interprétation sombre de « Diamonds Are a Girl’s Best Friend », l’air jazzy que Monroe chante dans le film de 1953 Les Hommes Préfèrent les Blondes. Nous avons également des aperçus d’autres moments emblématiques de Monroe, y compris l’image d’elle tenant sa robe alors que l’air d’une bouche d’aération de rue la soulève.

Mais le plus troublant est une scène devant un miroir où on peut la voir, les larmes aux yeux, suppliant : « S’il te plait vient. Ne n’abandonne pas. » Puis son visage s’éclaircie et elle rit.

Ana de Armas est Marilyn Monroe. Blonde, le 23 septembre. pic.twitter.com/MCq6WC9oy9 — Netflix France (@NetflixFR) June 16, 2022

En plus de ce teaser, des photos d’Armas en Marilyn ont été dévoilées (via Vanity Fair)

📸 Netflix a dévoilé les premières images d’Ana De Armas transformée en Marilyn Monroe pour le biopic « BLONDE » signé Andrew Dominik. Retrouvez le film à partir du 23 septembre sur @NetflixFR 🎬 pic.twitter.com/AyzxNVNPAw — Vanity Fair France (@VanityFairFR) June 16, 2022

« Les ambitions d’Andrew étaient très claires dès le départ – présenter une version de la vie de Marilyn Monroe à travers son regard à elle », a déclaré Armas à propos de son réalisateur Andrew Dominik. « Il voulait que le monde fasse l’expérience de ce que c’était que d’être non seulement Marilyn, mais aussi Norma Jeane. J’ai trouvé que c’était la version la plus audacieuse, sans vergogne et féministe de son histoire que j’aie jamais vue. »

Blonde est basé sur le livre du même nom de Joyce Carol Oates. Le film retrace la vie de Monroe depuis ses débuts en tant que Norma Jeane Mortenson jusqu’à son ascension vers la célébrité, tout en utilisant des techniques cinématographiques pour brouiller la frontière entre réalité et fiction.

Au casting, on trouve entre autres des noms comme Adrien Brody, Bobby Cannavale, Caspar Phillipson, Evan Williams, Toby Huss et Julianne Nicholson.

Blonde sera disponible le 23 septembre sur Netflix.

Crédit © Netflix