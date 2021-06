Schitt’s Creek : La série primée aux Emmy Awards arrive enfin en France !

La série Schitt’s Creek, primée aux Emmy Awards, arrive enfin en France cet été sur Canal+.

La famille Rose arrive enfin en France. Plus d’un an après la fin de la série au Canada et aux Etats-Unis, le public français peut enfin découvrir cette petite pépite co-créée par les canadiens Dan Levy et son père Eugene Levy. Canal+ a annoncé que Schitt’s Creek arriverait dès le 26 juin sur son antenne.

Schitt’s Creek raconte les déboires de la riche famille Rose qui se retrouve ruinée et contrainte de s’installer dans la petite ville de Schitt’s Creek achetée à l’époque par le père comme une blague à son fils à cause de son nom. (Schitt se prononçant comme « shit » qui veut dire « merde » en anglais). Si les prémisses ont l’air un peu ras des pâquerettes au début, la série finit par charmer avec sa galerie de personnages délirants mais très touchants.

La série suit ainsi le magnat de la vidéo Johnny Rose (Eugene Levy), sa femme Moira (Catherine O’Hara), actrice de feuilleton, et leurs deux enfants : l’hipster David (Dan Levy) et leur fille mondaine Alexis (Annie Murphy) qui devront s’adapter à cette nouvelle vie sans argent à vivre dans un motel et comprendre ce que signifie être une famille.

La série a créé l’événement aux derniers Emmy Awards en remportant tous les prix de la catégorie comédie : meilleure série, meilleure réalisation, meilleur scénario, et côté casting : meilleure actrice pour Catherine O’Hara, meilleur acteur pour Eugene Levy, et meilleurs seconds rôles féminin pour Annie Murphy et masculin pour Dan Levy.

Ce fut la consécration pour l’ultime saison de cette série phénomène puisqu’après 6 saisons, Schitt’s Creek a tiré sa révérence en avril 2020.

Au casting on trouve également Chris Elliott (Roland Schitt), Emily Hamphire (Stevie Budd), Jennifer Robertson (Joselyn Schitt), Sarah Levy (Twyla), Karen Robinson, Dustin Milligan (Ted) et Boag Reid (Patrick).

Rendez-vous le 26 juin pour découvrir l’intégrale Schitt’s Creek sur Canal+.

Crédit ©CBC/Pop