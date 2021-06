Loki : Tom Hiddleston réagit à la révélation de l’épisode 2 (Spoilers)

Tom Hiddleston réagit à la révélation de l’épisode 2 de Loki. Spoilers.

Tom Hiddleston a réagit à cette révélation majeure qui surgit vers la fin de l’épisode 2 de Loki. Il est devenu clair en peu de temps que le dieu filou que nous connaissons et aimons tous n’est plus le plus gros poisson de l’étang. Lady Loki a fait son apparition et la version de Sophia Di Martino de l’Asgardien n’est pas à prendre à la légère. Loki (Hiddleston) a essayé de raisonner le Variant mais, à la fin, il l’a poursuivie trahissant ce pauvre Mobius alors qu’il pensait s’entendre avec Loki.

Tom Hiddleston a parlé à CinemaBlend de la dynamique de plusieurs Loki qui se baladent dans la timeline. D’après les propos de l’acteur, nous n’avons pas encore fini de voir les reflets de miroir fissurés de l’anti-héros MCU préféré de tout le monde.

«Je pense qu’il y a certainement, dans ce deuxième épisode, un moment où j’ai pris ces caractéristiques que j’avais trouvées intéressantes à propos de Loki – sa capacité à provoquer, à perturber et à manipuler avec charme, souvent avec charisme, avec esprit, et c’est en quelque sorte de toujours jouer aux échecs avec des gens », a expliqué Hiddleston. « Vous n’êtes jamais tout à fait sûr si c’est sincère si vous pouvez lui faire confiance. Et voir ces caractéristiques habitées par d’autres personnes était vraiment intéressant. »

Il a ajouté : « C’était un miroir vraiment intéressant pour moi. Et puis aussi un sentiment très libérateur de se réjouir de la façon dont ces qualités de Loki pourraient exister complètement en dehors de moi. Et j’ai vraiment apprécié. C’était vraiment amusant. Je ne veux pas gâcher les choses, mais vous verrez où cela mène car nous en avons des multitudes. »

De son côté, Di Martino a déclaré à Digital Spy que Hiddleston a été absolument merveilleux avec elle pendant le tournage. On lui a dit si elle voulait savoir quelque chose sur Loki, « c’est évidemment le gars ». Elle dit qu’il lui a donné « beaucoup de conseils et il s’est vraiment occupé de moi, alors merci. Il a veillé à ce que je ne trébuche pas sur quoi que ce soit et s’est assuré que j’avais quelqu’un à côté de qui m’asseoir à l’heure du déjeuner. »

Loki, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : CinemaBlend/Digital Spy / Crédit ©Disney+