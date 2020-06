Obi-Wan Kenobi : La série utilisera la même technologie que The Mandalorian

La série Obi-Wan Kenobi utilisera la même technologie d’écrans géants que The Mandalorian.

Ewan McGregor a révélé de nouveaux détails concernant la série Obi-Wan Kenobi. La série est actuellement développée pour Disney+ et verra McGregor reprendre son rôle de Jedi dans une nouvelle histoire se déroulant entre les événements de La Revenge des Sith et Un Nouvel Espoir.

Dans une interview récente, Ewan McGregor a été interrogé sur son retour dans l’univers Star Wars. Bien que l’acteur ne puisse pas dire grand-chose, il a révélé un peu ce qui se passe dans les coulisses. Plus précisément, ils utiliseront la même technologie révolutionnaire qui a été utilisée pour donner vie à The andalorian.

« Non, je ne peux vraiment rien vous dire. (…) J’essaie de me souvenir de l’âge que j’avais quand nous avons commencé le premier, mais c’était à la fin des années 90, je pense quand nous avons tourné l’Episode I. Je vais juste en profiter beaucoup plus, » dit-il.

Puis il parle des effets spéciaux : «Les préquelles étaient tournées sur des écrans bleus et verts et c’était difficile à imaginer, mais de nos jours, je pense que les choses ont tellement évolué, et je pense qu’une grande partie de ce que vous verrez sera ce que nous verrons sur le plateau. »

Il ajoute : « Je ne sais pas si vous avez vu les coulisses de la série The Mandalorian, mais ils utilisent cet écran incroyable. Je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne, mais c’est assez étonnant. Quand vous êtes sur le plateau, si vous êtes dans un paysage de neige ou quelque chose dans le genre, quand vous regardez autour de vous, vous voyez cela. C’est comme si vous y étiez. Je pense que ça sera plus réel pour nous, pour les acteurs. Et je pense que nous allons utiliser une partie de cette technologie dans notre série. »

Dans la série documentaire qui dévoile les coulisses de la série The Mandalorian sur Disney+, on peut voir comment fonctionne ces écrans géants HD. Les images sont projetées et les acteurs ont l’impression de se trouver dans de véritables décors alors qu’ils sont en studio. C’est une technologie qui a été développée par Jon Favreau et Lucasfilm qu’ils appellent « The Volume ». C’est bien plus efficace qu’un écran vert et cela permet une véritable immersion pour les acteurs.

Deborah Chow réalisera le premier épisode de la série. Chow a également travaillé sur The Mandalorian, elle est donc familière avec cette nouvelle technologie. La production devrait commencer au début de l’année 2021.

