Love Victor : Comment la série est connectée au film Love Simon (spoilers)

Découvrez comment la série Love Victor est connectée au film Love Simon. Spoilers.

Ce mercredi 17 juin est sortie la série Love, Victor, qui se trouve dans le même univers que le film Love, Simon. A l’origine, la série était prévue pour Disney+ mais le géant du streaming a décidé de passer la série à Hulu, une autre plateforme qui fait désormais partie du groupe Disney depuis sa fusion avec la Fox. Cela signifie que la série n’est pour le moment pas visible en France ni dans le reste du monde en dehors des Etats-Unis.

Love, Simon est une comédie romantique adorable sortie en 2018, réalisée par Greg Berlanti. Le film suivait Simon (Nick Robinson), un jeune lycéen qui garde pour lui un grand secret : personne ne sait qu’il est gay et il ne connaît pas l’identité de son premier coup de coeur, un garçon avec qui il communique en ligne.

La série Love, Victor se déroule ainsi dans le même univers que le film et suit le jeune Victor, un ado latino de 15 ans qui vient d’emménager avec sa famille et devient ainsi le petit nouveau de Creekwood High, le lycée où allait Simon. Tout comme Simon, Victor se cherche, il est sur un chemin d’auto-découverte de sa sexualité et tente aussi de s’adapter à sa nouvelle vie.

Non seulement Love, Victor se déroule dans le même lycée que le film mais Victor a une connexion directe avec Simon. En effet, le personnage principal du film est en contact avec le personnage principal de la série. Simon est désormais à l’université à New York et bonne nouvelle pour les fans, il est toujours avec Bram (Keiynan Lonsdale).

Simon, le mentor

Victor a envoyé un DM à Simon pour lui demander des conseils après avoir entendu parler de son histoire. C’est un bon moyen de vraiment connecter le film et la série. Les fans du film ont ainsi des nouvelles du personnage du film et peuvent suivre son évolution à travers l’histoire de Victor. Cette connexion virtuelle est un bon point d’encrage pour la série parce que même si l’expérience de Victor est différente de celle de Simon, il y a des similitudes et leur correspondance peut aider Victor à naviguer sa nouvelle vie.

Autre connexion importante au film, la présence de Natasha Rothwell (Insecure) qui jouait Ms Albright, la prof de théâtre dans le film. Dans la série, elle a été promue proviseure adjointe et c’est une joie de la revoir parce que c’était l’un des meilleurs personnages du film. Elle prend ainsi le poste de M. Worth (Tony Hale) qui est parti pour de nouvelles aventures en Inde (et s’est fait mordre par un singe…).

C’est à travers Ms. Albright que Victor découvre l’existence de Simon et son histoire d’amour épique avec Bram. En contactant Simon, Victor trouve un mentor un peu plus âgé, même si Simon lui-même est toujours en train de grandir et de trouver sa place dans le monde. Simon est un point rassurant pour Victor.

Nick Robinson qui jouait Simon dans le film est producteur exécutif de la série et on peut aussi entendre sa voix quand il répond aux messages de Victor.

