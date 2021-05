Spider-Man No Way Home : Le retour de Kristen Dunst se confirme-t-il ?

Un nouvel indice laisse entendre que Kristen Dunst serait de retour en Mary Jane Watson dans Spider-Man No Way Home.

Depuis plusieurs mois, il se dit que des acteurs des franchises précédentes de Spider-Man reprendront leur rôle dans le prochain Spider-Man No Way Home. Parmi les noms qui circulent se trouve celui de Kristen Dunst qui jouait Mary Jane dans la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Ce dernier pourrait aussi revenir mais rien n’est officiel, la rumeur a été niée à plusieurs reprises.

Maintenant, les rumeurs sur l’implication de Dunst en particulier repartent de plus belle. Sur IMDb, le nom Askia Won-Ling Jacob est répertorié comme costumière personnelle de «Mme Dunst». Il apparaît également sur le profil de Jacob, avec son travail sur d’autres films Marvel comme Spider-Man Far From Home et Avengers Endgame. Le nouveau crédit a été remarqué et tweeté par la page de fans Tobey Maguire & Kirsten Dunst News.

Depuis que la nouvelle circule sur la toile, le crédit sur IMDb a été retiré. Evidemment, rien ne disparait vraiment. Mais comme d’habitude, gardez en tête que ce n’est qu’une rumeur et que tant que Marvel et Sony ne confirme quoi que ce soit, il faut prendre les choses avec précaution surtout que IMDb n’est pas toujours fiable.

This has been deleted since. 😳 https://t.co/5s8nMyfdRK — Tobey Maguire & Kirsten Dunst News (@MaguireDunst) May 14, 2021

Marvel et Sony tentent de garder le mystère autour de ce film. Il est possible que toutes ces rumeur ne soient qu’un moyen de distraire le public. Andrew Garfield a nié sa présence tout en disant qu’il ne refuserait pas un retour. Tant que le film ne sera pas sorti, rien n’est garanti.

Pour le moment, on sait très peu de choses sur le film. Ce qui a été confirmé, c’est qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

À ce stade, on sait également que Benedict Cumberbatch reviendra en tant que Doctor Strange, et juste après cela, on le verra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness aux cotés d’Elizabeth Olsen qui reprendra son rôle de Wanda Maximoff après son aventure dans WandaVision.

Aussi présents à l’affiche du film, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel/Sony