Loki : Quand Loki rencontre l’agent Mobius (extrait)

Découvrez un extrait de la série Loki avec Tom Hiddleston et Owen Wilson.

Hier soir, durant des MTV Movie & TV Awards, un premier extrait de la série Loki a été dévoilé. On y découvre la rencontre entre Loki (Tom Hiddleston) et l’agent Mobius joué par Owen Wilson. Mobius se présente à Loki alors qu’ils se trouvent dans l’ascenseur de la TVA, l’agence qui s’occupe de protéger la chronologie.

L’échange entre les deux hommes est assez amusant, leur dynamique prédit des moments plutôt drôles.

Dans Avengers Infinity War, Loki a été assassiné par Thanos, mais dans Avengers Endgame, un Loki du passé a réussi à s’échapper de la chronologie principale à l’aide du Tesseract. La mini-série à venir suivra cette version de Loki alors qu’il est capturé par la puissante Time Variance Authority (TVA) et est forcé de partir en mission pour lui permettre de restaurer la chronologie dans son ordre naturel.

Michael Waldron a créé la série et sert de scénariste en chef. Kate Herron a réalisé la première saison de six épisodes. Aux côtés de Hiddleston, la série met en vedette Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman.

Rendez-vous donc le 9 juin sur Disney+ pour les aventures spacio-temporelles de Loki.

Loki – Extrait

Crédit ©Disney+