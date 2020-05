Saison 2020 / 2021 : 25 séries TV de Networks encore dans la balance

Les destins de 25 séries TV de Networks restent à déterminer pour la saison 2020 / 2021. Découvrez celles qui n’ont pas encore été renouvelées.

Généralement, à ce stade de la saison, mi-mai, presque toutes les séries TV de Networks savent si elles reviendront ou non pour une saison supplémentaire. Si pas mal de séries ont déjà été renouvelées, certaines ne savent pas de quoi demain sera fait.

A cause de la pandémie de COVID-19 et de l’état sanitaire du monde, le processus de renouvellement et d’annulation a été légèrement bouleversé et des décisions restent à prendre.

Le site TVLine a compté 25 séries qui sont « in the bubble », à savoir qui n’ont pas encore de réponse sur leur renouvellement. Elles attendent de savoir si le couperet va tomber ou si elle auront encore une chance pour l’an prochain.

Pour le moment, CBS a déjà décidé de ses renouvellements et annulations et la CW a aussi déjà pris toutes ses décisions, à l’exception de Katy Keene qui n’est pas sûre de revenir pour une saison 2. La majorité des séries dans la balance se trouve chez ABC (14), Fox (4) et NBC (6).

Découvrez les séries en attente de décision :

ABC

A Million Little Things

American Housewife

The Baker and The Beauty

Black-ish

Bless This Mess

The Conners

Emergence

For Life

The Goldbergs

Mixed-ish

The Rookie

Schooled

Single Parents

Stumptown

NBC

Council of Dads

Indebted

Lincoln Rhyme: Hunt For the Bone Collector

Manifest

Perfect Harmony

Zoey et son incroyable Playlist

Fox