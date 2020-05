American Nightmare 5 : Sortie repoussée indéfiniment

Universal Pictures retire le film American Nightmare 5 de son calendrier du mois de juillet.

Alors que le film American Nightmare 5, le dernier de la saga, devait sortir au mois de juillet, Universal Pictures retire le film de son calendrier estival. Cette décision a été prise sans doute à cause de l’état sanitaire du mode avec la pandémie de COVID-19. Il n’est pas sur que les cinémas ne soit pas encore rouverts ou du moins, ne soir pas opérationnels pas à pleine capacité.

Si certaines salles aux Etats-Unis commencent doucement à ouvrir, dans les grandes villes comme Los Angeles et New York, les cinémas ne devraient rester fermées encore un moment.

Pour l’instant, les rares gros films qui sont prévus pour cet été sont Tenet (17 juillet), Mulan (24 juillet) et Wonder Woman 1984 (14 août) mais ces dates ne sont même pas certaines de tenir. Cela dépendra de la situation au moment venu.

En ce qui concerne les dates françaises, Tenet et Mulan sont prévus pour le 22 juillet et Wonder Woman 1984 est attendu pour le 12 août si tout se passe bien

On attend de voir si American Nightmare 5 a une nouvelle date. Pour le moment, les salles de cinéma restent fermées dans la majorité des pays dans le monde.

Source : Variety / Crédit ©Universal