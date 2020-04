The Walking Dead saison 11 : La showrunner promet de “grandes choses” avec Maggie

La showrunner de The Walking Dead tease le retour de Maggie et promet de “grandes choses” pour la saison 11.

Le retour très anticipé de Maggie (Lauren Cohan) dans le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead a dû être reporté pour cause de coronavirus. La chaîne n’a pas pu finir la post-production de l’épisode et a décidé de repousser la diffusion à une date ultérieure. La saison 10 s’est donc mis en arrêt à l’épisode 15.

Maggie fait son retour à la fin de la saison. Dans un extrait qui a été mis en ligne après la diffusion de l’épisode 15, on la voit lire une lettre où elle apprend les morts de Tara, Jesus, Enid et elle découvre l’existence des Whisperers.

Dans une récente interview à ComicBook, la showrunner Angela Kang reste silencieuse sur les raisons spécifiques du retour de Maggie mais elle promet de « grandes choses ».

« Nous verrons Maggie revenir dans la série et … il n’y a pas grand-chose que je puisse dire sans être spoiler », a-t-elle déclaré.

« Mais Maggie fait partie du cœur de la vie de ces gens. Il y a tellement d’amour pour elle dans nos communautés, et elle était une dirigeante à une époque où tant de dirigeants de la Colline nous ont quittés. »

Elle tease la saison 11 : « Même pendant que nous travaillons sur la saison 11, nous avons tellement de bonnes choses prévues pour elle. Donc je suis juste excitée pour qu’elle soit de retour dans la famille et pour nous de faire plus de grandes choses avec Maggie. »

Kang donne ainsi une mise à jour sur la saison prochaine qui pour le moment se met en place à distance : « Nous continuons de travailler à distance sur la future saison. L’écriture, je pense, est le processus le plus facile à faire à distance, et même cela est un peu … c’est délicat. Nous ne sommes pas tout à fait capables de travailler au même rythme que lorsque nous étions au bureau. »

Le final de la saison 10 sera diffusé plus tard cette année.

Source : ComicBook / crédit ©AMC