The Walking Dead : Norman Reedus récupère après un accident sur le tournage

Norman Reedus a été victime d’un accident sur le tournage de The Walking Dead. Il récupère et devrait bientôt reprendre.

Norman Reedus, qui joue Daryl dans The Walking Dead, « récupère bien » après avoir subi une commotion cérébrale sur le tournage du drame zombie la semaine dernière. C’est son publiciste Jeffrey Chassen qui a confirmé cette information.

Reedus devrait bientôt reprendre le travail sur la 11e et dernière saison de la série, selon Chassen, ajoutant : « Merci à tous pour leur inquiétude. » On ne sait pas exactement comment la blessure, survenue le 11 mars en Géorgie, s’est produite.

Un porte-parole d’AMC a déclaré que l’accident avait retardé le tournage de quelques jours. Daryl est l’un des personnages les plus anciens de The Walking Dead et c’est un favori des fans qui a pris de plus en plus d’importance depuis le départ d’Andrew Lincoln.

La nouvelle de la blessure de Reedus a été révélée pour la première fois lorsque Fandemic Tour a annoncé sur Instagram que l’acteur n’apparaîtrait pas comme prévu lors d’un show Fandemic Dead à Atlanta ce week-end.

Alors que la série phare tirera sa révérence à la fin de cette saison, Reedus sera la tête d’affiche de l’un des nombreux spin-offs de TWD aux côtés de sa costar Melissa McBride. Leur série devrait faire ses débuts en 2023 et les détails de l’intrigue sont toujours secrets.

Source : EW/ Crédit ©AMC