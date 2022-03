The Flash saison 8 : Nouvelle alliée pour Barry (spoilers et promo)

The Flash a une nouvelle alliée et Barry se bat pour l’innocence d’un homme dans le prochaine épisode de la série. Spoilers et promo.

Après un épisode avec les futurs enfants de Barry et Iris, cette semaine, The Flash avait des allures d’épisode classique avec « le méchant de la semaine ». Et c’est un ancien méchant qui a fait son retour dans The Flash : Goldface (Damion Poitier), qui souhaite mettre la main sur les meta-balles dans l’armurerie, a envahi le commissariat de Central City prenant en otage Barry, Kramer (Carmen Moore) et le reste des employés.

Parce que Goldface leur a mis des bracelets qui répriment leurs pouvoirs et qui exploseront s’ils les retirent Barry est coincé, il ne peut pas utiliser sa vitesse et Kramer ne peut pas non plus utiliser ses pouvoirs qui consistent à copier les pouvoirs des autres métas. La situation oblige Barry et la capitaine Kramer à se faire confiance et à compter l’un sur l’autre pour s’en sortir vivants dans ce qui semble être une situation très tendue.

Pour faire court, Kramer a éventuellement réussi à se désactiver son bracelet et face à Goldface, elle prend ses pouvoirs et attrape sa chaîne. Ailleurs, Barry retire son propre bracelet et s’éloigne rapidement de l’explosion qu’il provoque. Cela fait temporairement perdre les pouvoirs d’or à Kramer mais permet à Flash de se présenter et de sauver la situation.

Barry se fait « cramer » !

Plus tard, Barry retrouve Kramer qui lui avoue qu’elle a transféré les méta-balles à Argus il y a des semaines. A la fin de l’épisode, Flash s’arrête pour rendre visite à Kramer et lui donne un appareil de communication qu’elle peut utiliser pour l’appeler. Il se démasque également, mais Kramer le devance. Elle a déjà compris que Barry est Flash, grâce au bracelet carbonisé qu’elle a retrouvé. Elle a compris que seul Flash pouvait s’échapper de là aussi rapidement.

Kramer a besoin d’aide pour métriser son pouvoir et Barry accepte de la former en tant que méta. Une nouvelle personne est donc dans la confidence du secret de Barry Allen. Est-ce une bonne idée ? Peut-il vraiment faire confiance à Kramer ? Une chose est sûre, Kramer est une flic compétente et elle pourra être un atout pour la Team Flash. Cela facilitera la collaboration de Flash avec la police.

L’épisode se termine avec Iris qui semble perdre notion du temps. On peut ensuite voir l’énergie temporelle briller dans les yeux d’Iris. Que ce passe-t-il avec elle ? C’est le mystère de la saison.

La semaine prochaine, Barry (Grant Gustin) fera confiance à son instinct durant une enquête pour meurtre. Il croit que le suspect est innocent malgré les preuves accablantes contre lui. Comme le montre la promo, cette affaire lui rappelle celle de son père quand il a été arrêté et condamné à la prison pour le meurtre de sa mère. De son côté, Iris (Candice Patton) donne à Allegra (Kayla Compton) l’opportunité d’être un mentor.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×08 – The Fire Next Time