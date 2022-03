The Boys : Chance Perdomo rejoint la série spin-off en plein changement

Chance Perdomo des Nouvelles Aventures de Sabrina rejoint la série spin-off de The Boys qui opère quelques changements.

La prochaine série dans l’univers de The Boys se déroulant dans une école de super-héros est en plein changements. Shane Paul McGhie et Aimee Carrer oui avaient été annoncés au générique ont récemment quittés la série.

Pour les remplacer, Chance Perdomo (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) vient d’être annoncé au casting, prenant la place de McGhie. Pour le moment, on ne sait pas exactement quel sera ce personnage et quels seront ses pouvoirs. Cependant, ce ne sera pas exactement le même rôle puisque selon Deadline, le personnage aurait subi des changements après l’arrivée des nouvelles showrunners Michele Fazekas et Tara Butters.

Le spin-off est décrit comme une série irrévérencieuse qui explore la vie de Super-héros hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes.

Le casting de la série comprend également les talents précédemment annoncés Maddie Phillips, Lizzie Broadway, Reina Hardesty et Jax Sinclair (ancienne collègue de Perdomo dans Sabrina).

Pour le moment, ni titre ni une date de début de production n’ont été confirmés par le streamer. En attendant, The Boys Les Diaboliques, spin-off animé, est à voir sur Amazon Prime Video et The Boys reviendra le 3 juin sur la plateforme.

