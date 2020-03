Le Seigneur des Anneaux et Avatar : Tournages interrompus en Nouvelle-Zélande à cause du Coronavirus

Amazon Studios interrompt le tournage de la série Le Seigneur des Anneaux à cause du Coronavirus. La Fox en fait de même avec Avatar.

Le Seigneur des Anneaux s’ajoute aux nombreuses séries qui se sont arrêtées de tourner à cause du Coronavirus. En effet, la série d’Amazon Prime Video, qui se tourne en Nouvelle-Zélande, interrompt sa production pour combattre la propagation du virus COVID-19.

Les films Avatar de James Cameron en font de même. Le producteur Jon Landau a déclaré au New Zealand Herald : « Nous l’avons repoussé . Nous avions prévu de repartir vendredi soir avec un groupe de personnes et de recommencer et nous avons pris la décision de ne pas continuer et de travailler ici [Los Angeles], et de revenir là-bas un peu plus tard que prévu. »

« Nous sommes au milieu d’une crise mondiale et il ne s’agit pas de l’industrie cinématographique. Je pense que tout le monde doit faire maintenant tout ce qui est en notre pouvoir, comme nous le disons ici, pour aplanir la courbe [du coronavirus]. »

La Nouvelle-Zélande a pris des mesures drastiques contre le Coronavirus en obligeant les gens qui entrent le pays (y compris les citoyens rentrant) à se mettre en quarantaine.

Le Seigneur des Anneaux, la série, prendra place dans le monde de la Terre du Milieu et sera filmé, comme les films, en Nouvelle-Zélande. Cette adaptation télévisée s’intéressera à une nouvelle intrigue antérieure à la Communauté de l’Anneau, loin de Frodon Sam Aragorn et Gandalf.

La série Le Seigneur des Anneaux est prévue pou une diffusion en 2021. Une saison 2 a déjà été commandée par Amazon.

Avatar a 4 suites en préparation : Avatar 2 sortira le 17 Décembre 2021; Avatar 3 en Décembre 2023, Avatar 4 en Décembre 2025 et Avatar 5 en Décembre 2027.

