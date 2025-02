BAFTA 2025 : Conclave, Emilia Pérez, The Brutalist gagnants – Le Palmarès

Conclave est sacré meilleur film aux BAFTA tandis qu’Emilia Pérez est le meilleur film étranger. Découvrez le palmarès 2025.

Le drame du Vatican, Conclave, d’Edward Berger, qui est entré dans la soirée avec le plus de nominations (12) a été l’un des grands gagnants des BAFTA Film Awards qui se sont tenus hier soir, avec quatre victoires, dont le temps convoité prix du meilleur film. Le film a également remporté des prix dans les catégories meilleur film britannique, meilleur montage et meilleur scénario adapté.

La victoire de quatre prix a été égalée par The Brutalist de Brady Corbet, qui a remporté les prix du meilleur réalisateur, du meilleur acteur principal pour Adrien Broady, de la meilleure musique et de la photographie.

Le film très controversé Emilia Pérez (nommé 12 fois) a remporté deux prix, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldaña et meilleur film non anglophone, tandis que A Real Pain a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Kieran Culkin et du meilleur scénario original.

Notez que Mikey Madison a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Anora, le film qui a reçu la Palme d’Or à Cannes l’an dernier. Elle bat notamment Demi Moore qui avait remporté le Golden Globe le mois dernier et le Critics Choice plus tôt ce mois-ci. Anora remporte aussi le prix du meilleur casting.

Ailleurs, la comédie musicale irlandaise Kneecap a remporté le prix du meilleur espoir pour un cinéaste, David Jonsson de la série Industry a remporté le prix de la star montante et l’acteur Warwick Davis (Star Wars) a reçu le prix d’honneur BAFTA Fellowship.

Les gagnants sont en rouge.

BAFTA 2025 – Palmarès

Meilleur Film

“Anora”

“The Brutalist”

“Un Parfait Inconnu”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

Meilleure actrice

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Marianne Jean-Baptiste, “Deux Soeurs”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Saoirse Ronan, “The Outrun”

Meilleur acteur

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “Un Parfait Inconnu”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Hugh Grant, “Heretic”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Meilleure Réalisation

“Anora,” Sean Baker

“The Brutalist,” Brady Corbet

“Conclave,” Edward Berger

“Dune Deuxième Partie,” Denis Villeneuve

“Emilia Pérez,” Jacques Audiard

“The Substance,” Coralie Fargeat

Meilleur Film Familial/ pour Enfants

“Flow”

“Le Robot Sauvage”

“Wallace et Gromit : La Palme de la Vengeance”

Meilleur scénario original

“Anora”

“The Brutalist”

“Kneecap”

“A Real Pain”

“The Substance”

Meilleur scénario adapté

“Un Parfait Inconnu”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Sing Sing”

Meilleur Film Britannique

“Bird”

“Blitz”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Deux Soeurs”

“Kneecap”

“Lee”

“Love Lies Bleeding”

“The Outrun”

“Wallace et Gromit : La Palme de la Vengeance”

Meilleur Second rôle masculin

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Clarence Maclin, “Sing Sing”

Edward Norton, “Un Parfait Inconnu”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Meilleure Second rôle féminin

Selena Gomez, “Emilia Pérez”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Meilleur Film non anglophone

“All We Imagine as Light”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Kneecap”

“Les Graines du Figuier Sauvage”

Meilleur espoir / Star Montante (vote du public)

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

Meilleur espoir pour un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

“Hoard”, Luna Carmoon (Réalisatrice, scénariste)

“Kneecap”, Rich Peppiatt (Réalisateur, scénariste)

“Monkey Man”, Dev Patel (Réalisateur)

“Santosh”, Sandhya Suri (Réalisatrice, scénariste), James Bowsher (Producteur), Balthazar de Ganay (Producteur), également produit par Alan McAlex, Mike Goodridge

“Sister Midnight”, Karan Kandhari (Réalisateur, scénariste)

Meilleur Casting

“Anora”

“The Apprentice”

“Un Parfait Inconnu”

“Conclave”

“Kneecap”