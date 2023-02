The Flash saison 9 : Deux autres personnages confirmés de retour (spoilers)

La saison 9 de The Flash, verra le retour de deux autres acteurs majeurs qui reviennent cette année.

La saison 9 de The Flash, qui est actuellement en diffusion sur la CW, va ramener deux autres joueurs majeurs pour ses ultimes épisodes. Alors que la série la plus ancienne de l’Arrowverse s’apprête à tirer sa révérence, la saison 9 de The Flash met tout en œuvre pour sa dernière saison.

Alors que la saison 9 de The Flash approche de la fin de la production, TVLine a annoncé que Teddy Sears et John Wesley Shipp devraient officiellement reprendre les rôles de Zoom/Hunter Zolomon et Jay Garrick/Flash, respectivement. L’annonce de Teddy Sears intervient quelques mois seulement après que Sears a exprimé son intérêt à revenir en tant que Zoom pour la dernière saison.

« C’est une réunion que j’espérais pouvoir avoir lieu depuis plusieurs saisons », a confié le showrunner Eric Wallace à propos du retour de Zoom, « et maintenant je suis tellement excité que nous ayons enfin pu ramener Teddy et d’incroyables talents dans notre famille Flash pour notre neuvième saison épique et émotionnelle. Alors, préparez-vous à avoir à nouveau peur, fans de Flash ! »

À propos de Jay Garrick, Wallace confie : « Les fans de Flash ont adoré les représentations héroïques et réconfortantes de John Wesley Shipp dans notre série depuis sa création. C’est donc un immense honneur d’avoir John de retour dans le cadre de notre épique dernière saison. Cette fois, John a prêté ses incroyables talents à une histoire incroyablement émouvante – une histoire qui jette un nouveau regard sur le passé tragique de Barry Allen. »

John Wesley Shipp a été présent à chaque saison, c’est un membre important du casting qui, en plus de ses rôles d’Henry Allen et Jay Garrick, a joué plusieurs versions de Flash de Terres différentes. Il n’est donc pas surprenant de le revoir pour la dernière saison, d’autant plus qu’on sait que Jay est très présent dans la vie future de la famille West-Allen. Il est considéré comme un oncle par Bart et Nora, les enfants de Barry et Iris. Même si on ne sait pas dans quelle circonstance on reverra Jay, la série a de quoi faire pour le ramener, il est toujours d’une bonne aide.

En ce qui concerne le retour de Zoom, la façon dont il reviendra reste un mystère. Peut-être que son histoire a changé après Crisis on Infinite Earths.

The Flash, c’est tous les mercredis sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW