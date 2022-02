Punisher : Une nouvelle série en préparation chez Hulu avec Jon Bernthal ?

Une nouvelle série Punisher serait en préparation chez Hulu et Dsney+Star avec le retour de Jon Bernthal dans le rôle principal.

Punisher serait-il sur le point de revenir ? Alors qu’il est dit que les séries Marvel produites par Netflix seraient sur le point de quitter la plateforme, une nouvelle série Punisher serait en préparation sous la houlette de Hulu.

Un nouveau rapport de Small Screen indique qu’une nouvelle série Punisher mettant en vedette Jon Bernthal sera diffusée sur le service de streaming Hulu aux États-Unis et Disney+ Star dans le reste du monde. Selon le rapport, des journalistes de Small Screen ont contacté des sources de Disney et Marvel pour confirmer les rumeurs selon lesquelles la nouvelle série Punisher serait diffusée sur ces services de streaming spécifiques.

Il est logique qu’une série comme Punisher soit diffusée sur les services de streaming plus adultes tels que Hulu et Disney+ Star. Punisher est un héros beaucoup plus sombre et violent que la plupart des personnages de Marvel, et Bernthal a toujours dit qu’il reviendrait si le personnage gardait son authenticité plus brutale.

Dans une récente interview, Bernthal a discuté de la reprise du rôle et de la façon dont il ne reviendrait que si l’histoire était bien faite : « Le personnage fait partie de moi. Cela dit, je sais aussi à quel point ce personnage est important pour tant de gens. Je ne veux tout simplement pas voir le personnage être manipulé de manière légère, » dit-il.

Il ajoute : « Je ne voudrais en faire partie que si c’était fait de la bonne façon. C’est un personnage extraordinairement sombre qui ne cherche pas à échapper à cette noirceur. Je pense que c’est une route vraiment difficile à parcourir ces jours-ci. J’adorerais le faire si nous pouvions le faire correctement. Il ne s’agit pas simplement de le faire, il s’agit de le faire correctement. »

Si ce projet de série se concrétise, ce serait le premier personnage des séries Marvel de Netfilx à avoir sa propre série sur Hulu. Disney possède désormais les droits de Punisher, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones et Daredevil et ils ont déjà commencé à les utiliser avec la présence de Matt Murdoch (Charlie Cox) dans Spider-Man No Way Home et Kingpin (Vincent D’Onofrio) dans Hawkeye.

Ce qui est rassurant, c’est que Disney et Marvel Studios semblent vouloir garder les mêmes acteurs pour reprendre les rôles dans le MCU. On attend de voir si les autres acteurs reviendront aussi.

Source : Small Screen / Crédit ©Marvel/Netflix