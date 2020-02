Outlander saison 5 : Retour choquant dans le premier épisode (spoiler et promo)

Le cast réagit au retour choquant dans le premier épisode de la saison 5 de Outlander. Spoilers et promo de l’épisode 2.

Outlander est de retour. Alors que le premier épisode de la saison 5 avait été vendu comme jovial avec le mariage de Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin), la joie est vite retombée pour les mariés et leur famille quand ils ont appris le retour d’un monstre.

En allant trouver Jamie (Sam Heughan) pour une danse père-fille, Brianna a entendu Lord John Gray (David Berry) révéler que Stephen Bonnet (Ed Speleers) avait été aperçu. Le pirate qui a violé Bree dans la saison 4 a apparemment échappé à l’explosion de la prison et il est de nouveau en liberté. C’est une terrible nouvelle pour chaque membre de la famille Fraser, mais c’est particulièrement traumatisant pour Brianna.

« Dans la saison 5, [Bonnet] affecte évidemment encore beaucoup Brianna. Les autres ont trouvé une sorte de paix, pensant que Bonnet est mort dans l’explosion de la prison » , a expliqué Skelton à TV Guide.

Elle ajoute : « Quand les gens découvrent que ce n’est pas le cas, cela les pèse évidemment à nouveau – autant parce qu’ils se soucient de Brianna, mais aussi parce que Bonnet pourrait s’en prendre à Jemmy. Il pourrait chercher à rencontrer ou même kidnapper son fils. C’est donc un peu flou, mais c’est aussi beaucoup de peur qui fait le tour du camp Fraser. »

Pour le moment, Jamie pense être le seul à savoir cette information mais la nouvelle va vite circuler et la paranoïa va s’installer : « Il les a tous affectés individuellement et en famille. On sent sa présence même si on ne le voit pas, » confie Sam Heughan au sujet de Bonnet.

« C’est une énorme révélation et je pense qu’elle affecte tout le monde très profondément, de manières très différentes » , a expliqué Caitriona Balfe. « De toute évidence pour Claire, Jamie l’a su avant les autres. [C’est] la responsabilité de vouloir protéger votre fille et de s’assurer qu’elle ne souffre pas de cela … Pour Bree, il y a la peur que ce violeur soit dans la nature et qu’il la poursuivre. Pour Roger, c’est l’homme qui a rendu sa relation [avec Bree] et sa relation avec son fils tellement difficiles. »

Dans le prochain épisode, alors que Jamie continue de chasser Murtagh avec l’aide du lieutenant zélé Hamilton Knox, il est obligé de se demander s’il est du bon côté de l’histoire. Pendant ce temps, lorsqu’un résident de Fraser’s Ridge décède d’une maladie évitable – qui avait été exacerbée par un usage mal informé, bien que bien intentionné, de la médecine populaire – Claire envisage d’utiliser des méthodes modernes pour assurer la sécurité des colons.

La saison 5 de Outlander, c’est le lundi sur Netflix.

Outlander saison 5 – Promo 5×02