Doctor Who saison 12 : La guerre des Cynermen approche (spoilers et promos)

Découvrez le trailer du prochain épisode de Doctor Who intitulé Ascension of the Cybermen.

Dimanche prochain, la BBC diffusera l’avant dernier épisode de la saison 12 de Doctor Who qui est la première partie du final. Le Docteur et ses amis se préparent à une guerre face aux Cybermen après les événements de l’épisode 8.

Cette semaine, le Docteur a pris une décision clé en ce qui concerne le Cyberium. Elle s’est retrouvée forcée de faire ce que voulait le Lone Cyberman. Elle n’a pas tenu compte des avertissements de Captain Jack qui était venu prévenir d’un danger il y a quelques épisodes. Mais en toute honnêteté, elle n’avait pas beaucoup d’options. Elle a fait ce dont elle avait besoin pour sauver le 19e siècle.

Les promos ci-dessous pour l’épisode 9 marque le début de la « Guerre Cyber », avec l’espoir que le Docteur sera en mesure d’arrêter le désastre. Elle sait très bien à quel point les Cybermen sont dangereux et ce qu’ils sont capables de faire.

Doctor Who, c’est le dimanche sur la BBC.

Doctor Who saison 12 – Promos 12×09





Crédit ©BBC