Willow : Ron Howard veut réaliser un épisode si la série est renouvelée

Ron Howard souhaite réaliser un épisode de Willow si la série est renouvelée pour une saison 2.

Ron Howard souhaite vraiment retourner derrière la caméra pour Willow. Le réalisateur du film sorti en 1988 a récemment exprimé son souhaite de réaliser un épisode de la série basée sur son film. La saison 1 est arrivée à sa fin le 11 janvier dernier et pour le moment, Disney+ n’a pas encore renouveler la série.

S’ils le font, Howard, qui produit la série, aimerait avoir la chance de réaliser au moins un épisode. « J’étais un peu déçu de ne pas avoir le temps cette fois-ci », a-t-il déclaré à EW. « C’est une question de regarder calendrier. »

Si Willow est renouvelée, la planification jouera un grand rôle. « Je ne voudrais pas faire de promesses car j’ai déjà quelques choses que je rêve de faire. Mais si nous avons la chance de pouvoir continuer la série, je serai aussi impliqué que possible, comme je l’étais cette saison, parce que cela signifie beaucoup pour moi. »

S’il n’a pas pu réaliser d’épisode par manque de temps, Howard était très présent durant le processus créatif. Il a offert son point de vue sur les scénarios, mais il dit aussi qu’il avait confiance en l’approche du showrunner Jonathan Kasdan, avec qui il a travaillé sur Solo : A Star Wars Story.

« Il se trouve que j’étais d’accord avec l’approche », dit-il. « Je n’ai pas eu à être porteur de mauvaises nouvelles à aucun moment. Mais j’ai offert des notes, des critiques et des idées. C’est ainsi que j’ai été utilisé et activé. Il y a eu des discussions sur la direction que prendrait la saison et comment les épisodes se dérouleraient et j’y ai participé. »

Il ajoute : « Mais une fois que la forme globale de la première saison et le lancement de l’aventure ont été définis et une fois que les acteurs clés ont été en place, tout est tombé complètement sur les épaules de Jon. »

On attend désormais de voir si Willow aura une seconde saison et si Ron Howard réalisera au moins un épisode.

Willow est disponible sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+