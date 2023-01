The Mandalorian saison 3 : Mando et Grogu s’envole pour Mandalore (bande-annonce)

Découvrez enfin la bande-annonce de la saison 3 de The Mandalorian et les réalisateurs ont été dévoilés.

Après une longue attente, la saison 3 de The Mandalorian est presque là. Disney+ et Lucasfilm ont dévoilé une bande-annonce pour la saison 3 de la série Star Wars qui sera diffusée début mars sur la plateforme.

La dernière fois que nous avons vu Din Djarin (Pedro Pascal), il avait dit au revoir à son petit compagnon vert à la fin de la saison 2, mais le duo s’est retrouvé dans Le Livre de Boba Fett. Maintenant, la paire de retour ensemble et ils sont prêts à explorer la galaxie Star Wars dans le nouveau vaisseau de Mando.

La saison 3 suivra Din Djarin alors qu’il retourne sur sa planète natale de Mandalore, cherchant la rédemption après les transgressions passées. Nous avons déjà rencontré des Mandaloriens dans le passé – y compris l’armurière (Emily Swallow) et la cheffe royal Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) – mais la bande-annonce en taquine toute une armée.

La bande-annonce montre également que même s’il n’a pas fini son entrainement de Jedi, Grogu a beaucoup appris de Luke Skywalker et Ashoka Tano. Il maitrise de mieux en mieux la Force afin de battre ses ennemis.

Notez que Giancarlo Esposito, Amy Sedaris et Carl Weathers sont confirmés de retour pour la saison 3.

En plus de cette bande-annonce Lucasfilm a annoncé les réalisateurs qui ont aidé à donner vie à la troisième saison de la série à succès. Au total, six réalisateurs ont participé au tournage de la saison 3 en huit épisodes de la série, un mélange de visages connus et nouveaux.

De retour pour réaliser des épisodes supplémentaires de The Mandalorian, Rick Famuyiwa et Bryce Dallas Howard, qui ont chacun réalisé des épisodes au cours des deux premières saisons de la série. L’acteur Carl Weathers, qui joue Greef Karga dans la série, a réalisé un autre épisode tandis que les nouveaux arrivants incluent Rachel Morrison (directrice de la photo de Black Panther), Lee Isaac Chung (Spider-Man New Generation) et Peter Ramsey (la suite de Twister).

Les deux premières saisons de The Mandalorian sont disponibles sur Disney+ tandis que la troisième saison fera ses débuts sur le service à partir du 1er mars.

The Mandalorian saison 3 – Bande-annonce VF

The Mandalorian saison 3 – Bande-annonce VOST