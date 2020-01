Spider-Man 3 : Début de production cet été et lieux de tournage révélés

La production du prochain Spider-Man démarre cet été et les lieux de tournage ont été révélés.

Marvel Studios et Sony Pictures font à nouveau équipe pour un troisième volet de Spider-Man dans le MCU. Le film s’apprête à se tourner et devrait ainsi démarrer sa production au mois de juillet et ce, jusqu’en novembre peochain.

Selon le site ComicBook.com, le tournage du film aura lieu à Atlanta (QG de tournage des films Marvel) mais aussi à New York, Los Angeles et en Islande. Marvel Studios retournent ainsi en Islande, là où ils ont filmé une partie de Thor Le Monde des Ténèbres.

Le film précédent, Far From Home, avait déjà posé ses caméras en Europe notamment à Londres et à Prague.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de ce troisième film qui n’a toujours pas de titre officiel. Il est possible que Kraven the Hunter soit le méchant mais ce n’est qu’une rumeur pour le moment. Il a été teasé à plusieurs reprises.

Jon Watts reviendra pour réaliser le troisième film avec Tom Holland qui reprend son rôle de Peter Parker. Le reste du casting n’a pas encore été révélé, bien que Jacob Battalon et Zendaya soient également attendus de retour.

Jake Gyllenhaal, alias Mysterio, a été un facteur majeur dans le Cliffhanger de la fin de Spider-Man Far From Home, mais il n’est pas certain que son personnage ait survécu au film. On ne sait pas s’il jouera un rôle dans la future histoire.

Spider-Man 3 sort en juillet 2021.

Source : Comicbook / Crédit ©Marvel/Sony