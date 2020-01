Black Widow : Scarlett Johansson parle de l’héritage de son personnage (featurette)

Découvrez un mini-reportage pour le film Black Widow, centré sur son personnage principal.

Depuis 2008, Scarlett Johasson incarne le personnage de Black Widow. Il aura fallu plus de 10 ans avant qu’elle ait on propre film. Dans une nouvelle vidéo dévoilée par Marvel Studios, on découvre l’actrice en 2009 qui parlait des différentes facettes et des possibilités infinies d’explorer le personnage.

Onze ans plus tard, elle est enfin à l’affiche de son propre film. Johansson, le producteur Kevin Feige et la réalisatrice Cate Shortland discutent du film et de l’héritage de Black Widow.

Depuis la première apparition de Black Widow dans Iron Man 2 en 2010, le personnage a enfin son film solo, une chose que les fans demandaient depuis longtemps.

Avec ce nouveau film dont elle est la vedette, elle développe une nouvelle fois la profondeur et l’histoire personnelle de ce personnage devenu incontournable dans l’Univers Cinématographique Marvel.

Scarlett Johansson y incarne à nouveau Natasha Romanoff alias Black Widow aux côtés de Florence Pugh qui joue le rôle de Yelena, David Harbour celui d’Alexei, le Gardien rouge et Rachel Weisz celui de Melina.

Ce film d’action et d’espionnage est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige.

Black Widow sort le 29 avril 2020.

Black Widow – Mini-reportage VOST