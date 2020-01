Better Call Saul : La saison 6 sera la dernière et personnages de Breaking Bad annoncés

Better Call Saul est renouvelée pour une sixième et dernière saison et des personnages de Breaking Bad feront leur apparition dans la saison 5.

Better Call Saul se prépare pour sa fin. AMC a annoncé durant le Television Critics Association press tour, que la saison prochaine sera la dernière pour la série spin-off de Breaking Bad. En effet, la chaîne a renouvelé la série préquelle pour une sixième et dernière saison.

Cette nouvelle n’est pas surprenant puisque les événements de la série se déroulent quelques années avant ceux de Breaking Bad et la collision des deux est proche. Better Call Saul suit la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman et la série se rapproche des années Breaking Bad.

La saison 6 portera le total des épisodes à 63 ce qui est un de plus que Breaking Bad. Cette dernière saison sera diffusée l’an prochain.

En attenant la dernière saison, la saison 5 démarre le mois prochain sur AMC. Cette saison verra les retours de personnages connus des fans de Breaking Bad. Le regretté Robert Forster, décédé en octobre dernier, qui jouait Ed, a filmé une scène pour la série durant le tournage du film El Camino dans lequel il est apparu.

Autre retour annonce, celui de Dean Norris, alias Hank Schrader, l’agent de la DEA et beau-frère de Walt. Il apparaitra dans deux épisodes de la saison 5. Hank ne sera pas seul puisque son collègue Gomez (Steven Michael Quezada) sera aussi en guest star cette saison.

La série reviendra le 23 février sur AMC puis dès le lendemain, la chaîne diffusera le deuxième épisode de la saison 5. La série s’installera ensuite tous les lundis soirs et sera disponible en France sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©AMC