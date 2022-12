Ahsoka : Des combats en live action avec Darth Vador seraient prévus !

D’après certaines sources, Hayden Christensen pourrait bien revenir dans la série live consacré à Ahsoka

Ahsoka est l’une des déclinaisons Star Wars sur Disney+ très attendues des fans de l’univers de Georges Lucas. Filmée en live action, loin de la série animée Clone Wars, elle marque le retour de Ahsoka après l’avoir vu dans The Mandalorian.

Ahsoka devrait se dérouler toujours dans la même temporalité que cette dernière, à savoir après Le retour du Jedi.

Une série autour d’un personnage emblématique de la série animée, avec une exploration plus en profondeur et personnelle de la guerrière. Cette dernière devrait d’ailleurs se battre avec Darth Vador à plusieurs reprises dans la série, et donc dans plusieurs épisodes, d’après plusieurs sources proches de la production.

Des séquences de combats qui se déroulent bien évidemment dans le passé, avec une Rosario qui sera remplacée par une actrice plus jeune, afin d’incarner Ahshoka lorsqu’elle était disciple de Vador.

Les deux personnages mythiques, incarnés par Rosario Dawson et Hayden Christensen devraient quand même s’affronter en duel dans la série consacrée à la guerrière Jedi sur Disney+, toujours d’après cette même source.

Ce rapport confirme également un entrainement poussé pour Christensen afin de pouvoir performer des chorégraphies de combats Siths assez complexes, notamment pour un duel fatidique avec son ancienne padawan à visage découvert.

On rapporte de plus que ce dernier devrait porter un costume similaire à celui que portais Anakin Skywalker, avant qu’il ne devienne Vador dans l’épisode III de Star Wars : la Revanche des Sith.

Cependant rien n’est encore officiel, notamment vis-à-vis de la temporalité dans laquelle la série s’inscrit. De plus, les studios Lucasfilm n’ont pas encore souhaité communiquer ni sur la série ni sur ces rumeurs, bien que beaucoup souhaitent voir Hayden de retour. Tout est à prendre ici avec des pincettes, mais personne n’est à l’abri d’une surprise à la hauteur de Luke Skywalker apparaissant dans The Mandalorian.

Affaire à suivre.

