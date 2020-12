Wonder Woman 1984 : Découvrez les premières minutes du film

Découvrez la scène d’ouverture du film Wonder Woman 1984 avec la jeune Diana Prince aux Jeux Olympiques de Themyscira.

C’est Noël avant l’heure ! Alors que les américains vont enfin découvrir Wonder Woman 1984 le jour de Noël sur HBO Max, Warner Bros dévoile un extrait du film. Il s’agit de la scène d’ouverture où la jeune Diana se rend aux Jeux Olympiques de Themyscira avec les autres Amazones.

Dans ces images, on peut notamment voir les aptitudes athlétiques des guerrières, mais on découvre aussi la petite Diana qui participe aux épreuves en écoutant les conseils de sa tante, la Générale Antiope (Robin Wright), sous les yeux de sa mère la Reine Hippolyta (Connie Nielsen) qui regarde d’en haut.

L’extrait transitionne ensuite dans les années 80 où la Diana adulte se bat puis à la fin de la vidéo, elle rencontre Barbara Minerva (Kristen Wiig) qui va devenir la méchante Cheetah.

Après la Première guerre mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et Cheetah.

Suite de Wonder Woman, qui avait attiré 2,2 millions de spectateurs dans les salles en France en 2017, Wonder Woman 1984 est de nouveau signé Patty Jenkins et interprété par Gal Gadot dans le rôle-titre. Le film réunit Chris Pine sous les traits de Steve Trevor, Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, Pedro Pascal dans celui de Max Lord, Robin Wright dans celui d’Antiope et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta.

Wonder Woman 1984 devrait sortir aujourd’hui en France mais ce ne sera pas le cas puisque les salles de cinémas restent fermées jusqu’en janvier.

Wonder Woman 1984 – scène d’ouverture

Crédit ©Warner Bros